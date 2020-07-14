Tunus Başbakanı birkaç gün içinde kabinede revizyona gideceğini açıkladı - Son Dakika

Tunus Başbakanı birkaç gün içinde kabinede revizyona gideceğini açıkladı

Tunus'ta Başbakan İlyas el-Fahfah, koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi'nin yeni bir hükümet kurulması için müzakerelere başlanması çağrısının ardından birkaç gün içerisinde kabinede revizyona gideceğini açıkladı.

Tunus'ta Başbakan İlyas el-Fahfah, koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi'nin yeni bir hükümet kurulması için müzakerelere başlanması çağrısının ardından birkaç gün içerisinde kabinede revizyona gideceğini açıkladı.

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Hakkındaki suçlamaların ve Nahda'dan gelen çağrının ardından yazılı açıklama yapan Başbakan Fahfah, birkaç gün içinde hükümette revizyona gideceğini belirtti.

Fahfah, Nahda'nın yaptığı bu çağrıyla, devletin ve ülke ekonomisinin kurtarılması için ulusal çalışmaların devam ettiği bir süreçte, hükümet ortaklarına verdiği sözleri tutmadığını ve yükümlülüklerinden kaçtığını kaydetti.

Geçen haftalarda koalisyon hükümetinin temellerini sağlamlaştırmak için pek çok çaba harcadığını ancak Nahda'nın da buna paralel hükümette köklü değişiklikler yapılması yönünde başka çabalar içinde olduğunu aktaran Fahfah, şöyle devam etti:

"Yeni bir hükümet kurulması çağrısı, Nahda ile diğer siyasi taraflar ve Başbakan arasındaki siyasi sözleşmeyi ihlal etme, devlet kurumları ile ülke ekonomisini hafife alma ve bu kritik aşamada sorumluluk altına girmemeyi ifade etmektedir."

Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni dün Meclis Başkanlığını da yürüten Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'nin, yeni bir hükümet kurulması için müzakerelerde bulunmak üzere görevlendirildiğini açıklamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise şu an için yeni hükümet görüşmelerinin söz konusu olmadığını bildirmişti.

Süreçte yaşananlar

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulunun 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, devlet ile ticari ilişkilerde bulunan ve ihale anlaşmaları yapan bazı şirketlerin bir kısım hisselerine Başbakan Fahfah'ın sahip olmasından dolayı çıkar çatışması şüphesi bulunduğu ve buna kanunların izin vermediğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştu.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Fahfah'ın "ihalelerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki suçlamaları araştırmak için komisyon oluşturmuş ve komisyon ilk toplantısını 7 Temmuz'da gerçekleştirmişti.

Komisyon Başkanı İyad el-Lumi, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Fahfah'ın görevi bırakması konusunun komisyonda ciddi bir şekilde ele alınacağını ve komisyonun çalışmalarıyla ilgili ilk raporu iki ya da üç gün içinde sunacaklarını söylemişti.

Komisyonun konuya iki yönlü bakacağını kaydeden Lumi, bunlardan birinin çıkar çatışması, diğerinin ise Fahfah'ın hisse sahibi olduğu şirketlerin devletten aldığı ihalelerdeki yolsuzluk şüphesi olduğunu belirtmişti.

Lumi, ihale şartnamelerinin, Fahfah'ın hisse sahibi olduğu ve çıkarlarının bulunduğu şirketlerinin taşıdığı özelliklere göre hazırlandığı konusunda gerçek şüphelerin bulunmasının yanı sıra bazı ihalelerin Fahfah'ın Başbakanlık görevini yürüttüğü sırada yapıldığını açıklamıştı.

Komisyon, Başbakan'ın görevi bırakması yönünde bir karar alsa bile bunun yasal bir sonucu ve yaptırımı bulunmuyor.

Başbakan Fahfah, geçen hafta parlamentoda kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını reddetmişti.

Hükümet, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 01:19 Kaynak: AA

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