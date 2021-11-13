Tunus Başbakanı Buden, Libya'da siyasi uzlaşıya yardımcı olmak istediklerini belirtti - Son Dakika

Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan, Libya'da siyasi bir uzlaşı sağlanması konusunda yardımcı olmak istediklerini ifade etti.

Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buden'in Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nda yaptığı konuşmaya yer verildi.

Buna göre Buden, ülkesinin "Libya'daki tüm siyasi taraflar arasında kapsamlı bir uzlaşı sağlanması için yardımcı rol üstlenme" arzusunda olduğunu belirtti.

Libya'nın, "güvenliğini ve istikrarını ulusal egemenlik ve milli birlik yoluyla koruyacağını" vurgulayan Buden, Tunus'un "kardeş ülkeleri her zaman desteklediğini" kaydetti.

Buden, uluslararası topluma Libya'daki genel seçimlerde "en uygun koşulların oluşturulmasına destek verme" çağrısı yaptı.