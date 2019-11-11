Son Dakika Haberleri: Tunus Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nı temsilen Roma ve Paris'te temaslarda bulunacak
Son Dakika Güncel Tunus Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nı temsilen Roma ve Paris'te temaslarda bulunacak

Tunus Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nı temsilen Roma ve Paris'te temaslarda bulunacak

6 saat önce

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, Cumhurbaşkanı Özel Elçisi sıfatıyla, İtalya ve Fransa'yı ziyaret edecek.

Tunus Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nı temsilen Roma ve Paris'te temaslarda bulunacak, System.String[]

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, Cumhurbaşkanı Özel Elçisi sıfatıyla, İtalya ve Fransa'yı ziyaret edecek.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Şahid'in Tunus Cumhurbaşkanı Özel Elçisi olarak, yarın İtalya'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada Şahid'in, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini içeren Kays Said'in mektubunu ileteceği ifade edildi.

Başbakan Şahid'in ayrıca 12-13 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek "Barış Forumuna" katılacağı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da Cumhurbaşkanı Said'in mektubunu götüreceği kaydedildi.

Açıklamada, Şahid'in Macron'a ileteceği mektubun içeriğine dair ise bilgi verilmedi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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