Tunus Başbakanı Fahfah, Cumhurbaşkanı Said'e istifasını sundu - Son Dakika

Tunus Başbakanı Fahfah, Cumhurbaşkanı Said'e istifasını sundu

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah'ın, Cumhurbaşkanı Kays Said'e istifasını sunduğu belirtildi.

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah'ın, Cumhurbaşkanı Kays Said'e istifasını sunduğu belirtildi.

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Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi'yi Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Açıklamada, Tunus'un çıkarlarının tüm değerlendirmelerin üstünde tutulması gerektiği vurgulanarak, görüşmede mevcut siyasi krizden çıkmanın yollarının ele alındığı aktarıldı.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Said'in Başbakan Fahfah'ın istifa dilekçesini teslim aldığı, sorunların Anayasa'ya uygun bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, Fahfah'ın istifasını kabul edip etmediğine dair bilgiye ise yer verilmedi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan Fahfah'tan istifasını istediği belirtilmişti.

Başbakan Fahfah'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyinin hükümetten güvenoyunu çekme kararı aldığı belirtilmişti.

Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

İlyas el-Fahfah, 27 Şubat'tan bu yana, Nahda, Demokratik Akım, Halk Hareketi, Yaşasın Tunus ve Ulusal Islah Blokundan oluşan koalisyon hükümetine başkanlık ediyor.

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Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:45 Kaynak: AA

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