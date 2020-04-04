Tunus Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 18 ölüm, 495 de vaka bulunuyor.

Fahfah, salgının sona ermesi durumunda, başbakanın yetkilendirilmesiyle ilgili hükmün de ortadan kalkmış olacağını dile getirdi.

Parlamenterlerden Kovid-19 yasa tasarısını oylamalarını isteyen Fahfah, bu tasarıyla gerekli kararların ivedilikle alınmasını amaçladıklarını kaydetti.

Genel oturumda konuşan Fahfah, "Virüs, bu hafta zirve noktasına ulaşacak." diyerek, Tunuslulara, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan genel karantina uygulamasına uyma çağrısı yaptı.

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu hafta ülkede zirve noktasına ulaşacağını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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