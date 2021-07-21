Tunus Başbakanı Meşişi, görevden alınan Sağlık Bakanı'nı salgın sürecini iyi yönetememekle suçladı Açıklaması - Son Dakika

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, dün akşam görevden alınan Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin, salgın sürecini iyi yönetemediğini belirterek, ilgili mercilere danışmadan Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için tüm Tunuslulara 29 merkezde aşı olma çağrısı yapmasının da "suç" olarak tanımlanabilecek bir karar olduğunu belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Meşişi, dün gece geç saatlerde Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Meşişi, "Tunusluları, Kurban Bayramı gününde aşı olmaya çağırma kararı, özellikle suç olarak tanımlanabilecek popülist bir karardır. Bu kararda Tunusluların sağlığı ve halkın huzuruna tehdit vardı." ifadelerini kullandı.

"Geç kalınmış bir karardı"

Meşişi, söz konusu karar alınmadan önce Başbakan, valiler, güvenlik yetkilileri ve Kovid-19'la mücadele komitesiyle istişare edilmediğini vurgulayarak, "Evlerinde aşı olmaları için tüm vatandaşlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak sürecin organize edilmesi gerek, böyle doğaçlama yöntemler uygun değil." dedi.

Sağlık Bakanlığındaki kötü yönetime tanık olunduktan sonra Fevzi Mehdi'nin görevden alınmasına karar verildiğini aktaran Meşişi, şöyle devam etti:

"Tunusluların sağlığını tehdit eden ve sık görülmeye başlayan büyük hatalar nedeniyle söz konusu görevden alma adımını atmak durumunda kaldık. Bu da geç kalınmış bir karardı."

Sağlık Bakanlığı'nda yaşananlara ilişkin "şaşkınlığını" dile getiren Meşişi, "Bakanlığın hastanelerde oksijen sağlayamayacağı bir aşamaya geleceğini asla hayal etmemiştim." diye konuştu.

Yaşananlardan, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kabine revizyonunu onaylamamasını sorumlu tutan Meşişi, konuşmasında ayrıca, "aşı olmaya gelen ancak sağlıklarını tehdit edecek derecede kötü bir organizasyonla karşılaşan" Tunuslulardan özür diledi.

Görevden alınan Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, 19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günlerinde 29 merkezde tüm Tunuslulara açık aşı kampanyası için çağrıda bulunmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise bayramın birinci günü bu merkezlerin önünde salgın tedbirlerine uymanın zor olduğu yoğun kalabalıkların oluştuğu ve izdiham yaşandığı görülmüştü.

Başbakanlıktan dün akşam yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Hişam Meşişi, Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin görevine son verilmesine ve yerine vekaleten Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi'nin getirilmesine karar verdi." ifadesi kullanılmıştı.

Mecliste, Nahda Hareketi dahil birçok parti salgının artışı ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle görevden alınan Bakan Mehdi'ye eleştiriler yöneltmişti.

Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Tunus Direktörü Yves Soteran, 30 Haziran'da, ülkenin Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığı açıklamasını yapmıştı.

Bakanlığın yayımladığı son verilere göre, 11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 17 bin 821 kişi hayatını kaybetti, 554 bin 911 kişi enfekte oldu, 443 bin 979 kişi de iyileşti.