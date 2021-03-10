Tunus Başbakanı'ndan "Dünya Müslüman Alimler Birliği binası önündeki eyleme müdahale" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Tunus Başbakanı'ndan "Dünya Müslüman Alimler Birliği binası önündeki eyleme müdahale" açıklaması Açıklaması

10.03.2021 17:41
Tunus Başbakanı'ndan

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Özgür Anayasa Partisi destekçilerinin, Dünya Müslüman Alimler Birliği binası önünde düzenlediği oturma eyleminin dağıtılmasının tamamen hukuki bir mesele olduğunu belirtti.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Özgür Anayasa Partisi destekçilerinin, Dünya Müslüman Alimler Birliği binası önünde düzenlediği oturma eyleminin dağıtılmasının tamamen hukuki bir mesele olduğunu belirtti.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre aşılama kampanyası kapsamında yürütülen çalışmaları gözlemlemek için başkent Tunus'un yakınlarında bulunan Meşişi, burada basın açıklaması yaptı.

Güvenlik güçlerinin, dün geç saatlerde Dünya Müslüman Alimler Birliği binası önünde düzenlenen oturma eylemine yönelik müdahalesine değinen Meşişi, "Özgür Anayasa Partisi'nin taraftarlarının düzenlediği oturma eylemine müdahale hukuki bir mesele." dedi.

Meşişi, başsavcılığın, ülkede özellikle sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal koşullarında yasayı uygulama yetkisine sahip tek organ olduğunu vurguladı.

Bu konuda hükümete yöneltilen suçlamaların anlamsız olduğunu belirten Meşişi, tüm adımların istisnasız herkese uygulanan hukuk çerçevesinde atıldığını kaydetti.

Birlik binası önündeki eyleme müdahale

Yerel medyada yer alan haberlere göre, güvenlik güçleri, dün akşam Dünya Müslüman Alimler Birliğinin başkentteki genel merkezi önünde Özgür Anayasa Partisi destekçileri tarafından düzenlenen oturma eylemine göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenliğin taraflı olduğunu, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin binasına atıfla "terör yuvası önünde eylem yapan parti destekçilerine saldırdığını" iddia etmişti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği dün yaptığı açıklamada, Tunus makamlarına, Özgür Anayasa Partisi yandaşlarınca yürütülen oturma eylemi ve ablukanın sonlandırılması, içeride alıkonulan kişilerin derhal serbest bırakılması için çalışılması çağrısında bulunmuştu.

Birliğin Tunus şubesi yönetim kurulu üyesi Lütfi el-Amduni ise bu çağrıdan hemen önce Özgür Anayasa Partisi Başkanı Musi ile destekçilerinin, merkez binalarına baskın düzenlediğini, binada bulunan üyelere ve aktivistlere yönelik provokatif sloganlar attığını, onları terörle suçladığını ifade etmişti.

"Öfke Duruşu" eylemi

Özgür Anayasa Partisi üyeleri kasım ayında Dünya Müslüman Alimler Birliğinin Tunus'taki şubesi önünde "Öfke Duruşu" adını verdikleri oturma eylemine başlamıştı.

Musi'nin de katıldığı oturma eyleminde Birliğin önünde çadırlar kurulmuş ve çevreye "Buradan gidin" yazılı pankartlar asılmıştı.

Eylemden önceki hafta da Özgür Anayasa Partisinin, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin Tunus'ta faaliyetlerine son verilmesi talebiyle açtığı dava mahkeme tarafından reddedilmişti.

Sokağa Çıkma Yasağı, Müslüman, Anayasa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Başbakanı'ndan 'Dünya Müslüman Alimler Birliği binası önündeki eyleme müdahale' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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