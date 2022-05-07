Tunus Başbakanı Ramazan: "Ülkenin iç ve dış borçlarını ödemeyi başardık" - Son Dakika
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Tunus Başbakanı Ramazan: "Ülkenin iç ve dış borçlarını ödemeyi başardık"

07.05.2022 22:45
Tunus Başbakanı Ramazan: "Ülkenin iç ve dış borçlarını ödemeyi başardık"

Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan, hükümetin, ülkenin iç ve dış borçlarını ödediğini ve bundan sonraki aşamanın "derin reformlar" aşaması olacağını söyledi.

Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan, hükümetin, ülkenin iç ve dış borçlarını ödediğini ve bundan sonraki aşamanın "derin reformlar" aşaması olacağını söyledi.

Başkent Tunus'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Ramazan, başkanlık ettiği hükümetin tüm zorluklara rağmen gayretini Tunus'u içinde bulunduğu krizden çıkarmaya ve verdiği sözleri yerine getirmeye harcadığını belirtti.

"İç ve dış borçları ve maaşları vaktinde ödemeyi başardığımızı söylersek abartmış olmayız." diyen Ramazan, ödenen borçların tutarına ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Hükümetin sınır ötesi kaçakçılıkla mücadele ederken temel gıda maddelerini temin etmeyi, halka asgari düzeyde sosyal yardımda bulunmayı ve makul düzeyde döviz rezervi sağlamayı da başardığını kaydeden Ramazan, "Bir sonraki aşama derin reformlar aşaması olacak." diye konuştu.

Tunus Üniversitesi Ekonomi Profesörü Rıza eş-Şukendali ise Ramazan'ın açıklamalarının ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Tunus'un iç ve dış borçlarının taksitlerini ödediğini ancak henüz ödeme zamanı gelmeyen borçları olduğunu söyledi.

Şukendali, Tunus'un bağımsızlığını kazandığı 1956'dan bu yana borçlarını geciktirmeden ödediğini ve bunun başarı olarak görülemeyecek normal bir durum olduğunu dile getirdi.

Tunus'un 2010 yılında 16 milyar dolar olan kamu borcunun, 2017'de 20,6 milyar dolara, 2020 sonunda ise 29 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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