Tunus Başbakanı Şahid, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelmesi Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in başvuru yapması Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in açıklama yapması Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent...
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:44 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus
Başbakanı Yusuf Şahid'in Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelmesi
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in başvuru yapması
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in açıklama yapması
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, 15 Eylül
'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent Tunus'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.
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