Tunus Başbakanı Şahid, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
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Tunus Başbakan Yusuf Şahid, lideri olduğu "Yaşasın Tunus Partisi"nin Başkent Tunus'ta düzenlediği olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.
Tunus Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:13 Kaynak: AA
Başbakan Yusuf Şahid, lideri olduğu "Yaşasın Tunus Partisi"nin Başkent Tunus'ta düzenlediği olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.
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