Son Dakika Haberleri: Tunus Başbakanı Şahid, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
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Tunus Başbakanı Şahid, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

10 dakika önce

Tunus Başbakan Yusuf Şahid, lideri olduğu "Yaşasın Tunus Partisi"nin Başkent Tunus'ta düzenlediği olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

Tunus Başbakan Yusuf Şahid, lideri olduğu "Yaşasın Tunus Partisi"nin Başkent Tunus'ta düzenlediği olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.
Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:13 Kaynak: AA
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