Son Dakika Haberleri: Tunus Başbakanı Yusuf Şahid oyunu kullandı
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Tunus Başbakanı Yusuf Şahid oyunu kullandı

39 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in oyunu kullanması Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in gazetecilere açıklama yapmasıTunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in oyunu kullanması

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in gazetecilere açıklama yapması

Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Tunus Başbakanı ve Yaşasın Tunus Partisi Genel Başkanı Yusuf Şahid, Başkent Tunus'ta oyunu kullandı.

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid oyunu kullandı

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:31 Kaynak: AA
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