Tunus Başbakanı Yusuf Şahid oyunu kullandı

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Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in oyunu kullanması

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in gazetecilere açıklama yapması

Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Tunus Başbakanı ve Yaşasın Tunus Partisi Genel Başkanı Yusuf Şahid, Başkent Tunus'ta oyunu kullandı.