Son Dakika Haberleri: Tunus Başbakanı Yusuf Şahid seçim yenilgisini kabul etti
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Tunus Başbakanı Yusuf Şahid seçim yenilgisini kabul etti

1 saat önce

Tunus Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahid, kendisinin beşinci sırada olduğu ve ikinci tur şansının kalmadığı gayri resmi sandık çıkış anketlerini kabul ettiğini açıkladı.

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid seçim yenilgisini kabul etti, System.String[]

Tunus Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahid, kendisinin beşinci sırada olduğu ve ikinci tur şansının kalmadığı gayri resmi sandık çıkış anketlerini kabul ettiğini açıkladı.


Şahid, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine ikinci tur şansı vermeyen sandık çıkış anketlerinin öngördüğü sonuçları kabul ettiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı, Tunus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:30 
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