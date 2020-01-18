Tunus, Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacağını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus, Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacağını duyurdu - Son Dakika

Tunus, Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacağını duyurdu

6 saat önce

Tunus, geç davet edildiği gerekçesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa katılmayacağını duyurdu.

Tunus, Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacağını duyurdu, System.String[]

Tunus, geç davet edildiği gerekçesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa katılmayacağını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barış ve güvenliğin tesisi için diğer ülkelerle birlikte etkin rol oynama isteği içerisindeki Tunus, davetin geç gelmesi ve eylül ayından bu yana devam eden konferansın hazırlık sürecinde yer almaması nedeniyle Berlin'de yapılacak konferansa katılmayacak." ifadelerine yer verildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.

Almanya, Berlin, Libya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye karşıtı olan General Hafter'in sözcüsü, Türkiye'yi tehdit etti: Türk askerinin sonu gelecek
Son dakika: ABD merkezli Politico için makale yazan Erdoğan, Avrupa'yı uyardı Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi: Bu beyhude çabalar bir sonuç vermeyecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 03:00:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus, Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacağını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]