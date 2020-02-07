Tunus, BM temsilcisini, sözde barış planındaki "koordinasyon eksikliği" gerekçesiyle görevden aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus, BM temsilcisini, sözde barış planındaki 'koordinasyon eksikliği' gerekçesiyle görevden aldı - Son Dakika

Tunus, BM temsilcisini, sözde barış planındaki "koordinasyon eksikliği" gerekçesiyle görevden aldı

6 saat önce

Tunus Cumhurbaşkanlığı, ABD'nin sözde barış planıyla ilgili koordinasyon eksikliği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi El-Munsif el-Bati'yi görevden aldı.

Tunus, BM temsilcisini, sözde barış planındaki

Tunus Cumhurbaşkanlığı, ABD'nin sözde barış planıyla ilgili koordinasyon eksikliği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi El-Munsif el-Bati'yi görevden aldı.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Bati'nin görevine, "BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gündemindeki konularla ilgili olarak ülkesinin Dışişleri Bakanlığı ve BM kurumlarındaki Arap ile Müslüman ülkelerin temsilcileriyle koordinasyon ve istişare eksikliği" nedeniyle son verildi.

Açıklamada, Tunus'un BMGK'nın daimi üyesi olmaması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'yla koordinasyon ve etkileşimin çok önemli bir gereklilik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu meseleler arasında; ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Ortadoğu barış planıyla ilgili karar taslağı hazırlanmasının da olduğu aktarıldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Bati'nin görevine son verilmesine ilişkin kararın, düşük performans, bakanlıkla koordinasyon ve etkileşim eksikliğiyle ilgili profesyonel hususlardan kaynaklandığı belirtildi.

Filistin tasarısına destek verdiği için uzaklaştırıldığı iddiası

Bati'nin, Filistin'in ABD'nin sözde barış planına karşı çıkmak için BMGK'ya sunmak istediği tasarıya destek verdiği biliniyordu.

Bati, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in, BMGK üyesi ülkelerin temsilcileri ile yaptığı görüşmeye de katılmamıştı.

Ocak 2020'den bu yana BMGK'da Arap ülkelerinin tek temsilcisi olan Tunus, Yüzyılın Anlaşması planını kınayan bir karar tasarısı üzerinde çalışıyor. Söz konusu tasarının, 11 Şubat Salı günü BMGK'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da hazır bulunacağı bir oturumda oylamaya sunulması bekleniyor.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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