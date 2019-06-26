Tunus Büyükelçiliği'ne Atama Kararı Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tunus Büyükelçisi atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla Tunus
Büyükelçisi atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı'na göre, Tunus nezdinde Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Refik Ali Onaner'in atandı. Atama Kararı'na göre görevde bulunan Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan
merkezde görevlendirildi. - ANKARA
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