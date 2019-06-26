Son Dakika Haberleri: Tunus Büyükelçiliği'ne Atama Kararı Resmi Gazete'de
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Tunus Büyükelçiliği'ne Atama Kararı Resmi Gazete'de

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tunus Büyükelçisi atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tunus Büyükelçiliği'ne Atama Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tunus Büyükelçisi atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı'na göre, Tunus nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Refik Ali Onaner'in atandı. Atama Kararı'na göre görevde bulunan Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan merkezde görevlendirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:21 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Tunus, Güncel
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