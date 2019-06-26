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Tunus Büyükelçiliğine atama

1 saat önce

Tunus nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Refik Ali Onaner'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Tunus nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Refik Ali Onaner'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Tunus Büyükelçiliğine Refik Ali Onaner atandı.
Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan merkeze alındı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:02 Kaynak: AA
Türkiye, Tunus, Güncel
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