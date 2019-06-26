Tunus Büyükelçiliğine atama
1 saat önce
Tunus nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Refik Ali Onaner'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tunus
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:02 Kaynak: AA
nezdinde Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Refik Ali Onaner'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan karara göre, Tunus Büyükelçiliğine Refik Ali Onaner atandı.
Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan
merkeze alındı.
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