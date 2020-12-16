Tunus, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 41, Cezayir'de 14 ve Lübnan'da 13 kişi hayatını kaybederken, Yemen'de ise sadece bir vaka tespit edildiği duyuruldu.

Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1483 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 919 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 956'ya yükselirken hasta sayısı da 113 bin 241'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 86 bin 801'e ulaştı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 sebebi ile 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 466 yeni vaka tespit edildiğini, 419 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Yapılan açıklamamaya göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 623'e, vaka sayısı ise 93 bin 65'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 61 bin 367'ye ulaştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1264 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Son verilerle Lübnan'da toplam can kaybı 1223'e, vaka sayısı 148 bin 877'e yükseldi, sağlığına kavuşanların sayısı da 104 bin 207 oldu.

Yemen

Sağlık Bakanlığı'na bağlı koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bir kişi Kovid-19'a yakalanırken, hastalıktan ölen olmadı.

Açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 85'a yükseldiği, bunlar içinde 1384 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.