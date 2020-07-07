Tunus Cumhurbaşkanı 34 Filistinliye vatandaşlık verdi

Arap Birliğinin, ülkelerine dönüş hakkını etkilememesi için Filistinlilere vatandaşlık verilmemesi yönünde tavsiye niteliğinde bir kararı bulunuyor.

Filistinliler dışında vatandaşlık verilenlerin, Arap ve Afrika ülkelerinden olduğu ifade edildi.

Tunus resmi ajansı TAP'ın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, onlarca yıldır Tunus'ta yaşayan 34'ü Filistinli 135 kişiye vatandaşlık verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı kararı, Kays Said tarafından imzalandı.

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