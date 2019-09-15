Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid, oyunu kullandı
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Tunus Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid, oyunu kullandı

48 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullananlardan detaylar Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid'in oy kullanmaya gelmesi Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid'in oyunu kullanması Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid'in gazetecilere açıklama yapması Tunus'ta halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oy kullananlardan detaylar

Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid'in oy kullanmaya gelmesi

Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid'in oyunu kullanması

Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid'in gazetecilere açıklama yapması

Tunus'ta halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid, başkent Tunus'taki Abdülrahman Mami ilkokulunda oyunu kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid, oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:59 Kaynak: AA
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