Tunus Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid, oyunu kullandı
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullananlardan detaylar Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid'in oy kullanmaya gelmesi Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid'in oyunu kullanması Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid'in gazetecilere açıklama yapması Tunus'ta halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:59 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oy kullananlardan detaylar
Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid'in oy kullanmaya gelmesi
Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid'in oyunu kullanması
Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid'in gazetecilere açıklama yapması
Tunus'ta halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayı Yusuf eş-Şahid, başkent Tunus'taki Abdülrahman Mami ilkokulunda oyunu kullandı.
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