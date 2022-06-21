Tunus Cumhurbaşkanı: "Anayasa'da İslam hukukunun amaçlarını gerçekleştirmek için çalışıyoruz"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hazırlanan yeni Anayasa'da İslam hukukunun amaçlarına ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

Tunus'tan Suudi Arabistan'a yola çıkacak ilk hac kafilesini uğurlamak için Kartaca Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Said, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

İslam'ın insanla ilgili olduğunu, devletin ise İslam dininin amaçlarını gerçekleştirmek için çalıştığını söyleyen Said, "Yeni Anayasa'da İslam hukukunun amaçlarını gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Anayasa'da dini İslam olan bir devletten değil, dini İslam olan bir ümmetten bahsediyoruz." dedi.

Yeni Anayasa'da öne çıkan özelliğin devletin birliği olduğunu kaydeden Said, 2014'te hazırlanan Anayasa'nın bunu sağlayamadığını savundu.

Said, demokrasinin gerçekleşmesindeki en önemli unsurun güçler arasında bir denge oluşturmak ve ayrıca Tunusluların iktisadi ve toplumsal taleplerine karşılık verilmesi olduğunu dile getirdi.

Yeni Anayasa tartışması

Tunus'ta Anayasa taslağını oluşturmakla görevlendirilen Ulusal İstişare Komitesi Başkanı Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd, bu ay başında yeni Anayasa'da "Devletin dini İslam'dır" maddesinin yer almayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Buna tepki gösteren Nahda Hareketi, Arap ve İslam kimliğinin devletin temelinde yer aldığının altını çizerek, planlanan Anayasa değişikliklerini "halkın değişmez değerlerini yıkma girişimi" olarak nitelendirmişti.

Ulusal İstişare Komitesi, hazırladıkları Anayasa taslağını dün Cumhurbaşkanı Said'e sunmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanlığndan yapılan açıklamada, Said'e teslim edilen taslağın nihai olmadığı, bazı bölümlerinin tekrar gözden geçirileceği ifade edilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.