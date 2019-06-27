Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Es Sibsi hastaneye kaldırıldı, liderin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
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Tunus Cumhurbaşkanı Es Sibsi hastaneye kaldırıldı, liderin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

29 dakika önce

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı'na ait sosyal medya hesabında yapılan açıklamada 92 yaşındaki siyasi liderin askeri hastaneye sevk edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Es Sibsi hastaneye kaldırıldı, liderin sağlık durumu ciddiyetini koruyor, System.String[]
Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı'na ait sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, 92 yaşındaki siyasi liderin askeri hastaneye sevk edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Es Sibsi'ye yakın bir isim olan Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Firas Guefrech haberi doğrularken, deneyimli siyasinin bir hafta önce olağan kontrollerden geçtiğini ve çok önemli bir sağlık sorunu görünmediğini kaydetti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:23 
Sabah, Tunus, Cumhurbaşkanı, Dünya
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