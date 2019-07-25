Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi hayatını kaybetti
2 saat önce
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, başkent Tunus'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tunus Cumhurbaşkanı
Baci Kaid es-Sibsi, başkent Tunus'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
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