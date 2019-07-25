Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi hayatını kaybetti
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Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi hayatını kaybetti

2 saat önce

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, başkent Tunus'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi hayatını kaybetti, System.String[]
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, başkent Tunus'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı, Tunus, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47 
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