Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim kararnamesini imzaladı
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Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Tunus Cumhurbaşkanı Beci Kaid es-Sibsi seçim kararnamesini imzalamak için kameranın karşısına geçti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:44 Kaynak: İHA
Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Tunus Cumhurbaşkanı
Beci Kaid es-Sibsi seçim kararnamesini imzalamak için kameranın karşısına geçti.
Geçtiğimiz günlerde açıklanmayan bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve daha sonra taburcu olan 93 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı Beci Kaid es-Sibsi, parlamento seçimlerinin 6 Ekim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunun ise 17 Kasım'da düzenlenmesini öngören kararnameyi imzalamak amacı ile kamera karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan videoda Sibsi'nin seçimlerin Aralık
2019'a kadar tamamlanması için çalışacaklarını söylediği kaydedildi. - TUNUS
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