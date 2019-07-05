- Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim kararnamesini imzaladı
47 dakika önce
- Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim kararnamesini imzaladıTUNUS - Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Tunus Cumhurbaşkanı Beci Kaid es-Sibsi seçim kararnamesini imzalamak için kameranın karşısına geçti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:48 Kaynak: İHA
- Tunus Cumhurbaşkanı
Es-Sibsi, seçim kararnamesini imzaladı
TUNUS - Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Tunus Cumhurbaşkanı Beci Kaid es-Sibsi seçim kararnamesini imzalamak için kameranın karşısına geçti.
Geçtiğimiz günlerde açıklanmayan bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve daha sonra taburcu olan 93 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı Beci Kaid es-Sibsi, parlamento seçimlerinin 6 Ekim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunun ise 17 Kasım'da düzenlenmesini öngören kararnameyi imzalamak amacı ile kamera karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan videoda Sibsi'nin seçimlerin Aralık
2019'a kadar tamamlanması için çalışacaklarını söylediği kaydedildi.
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