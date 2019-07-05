Son Dakika Haberleri: - Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim kararnamesini imzaladı
Son Dakika Güncel Haber

- Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim kararnamesini imzaladı

47 dakika önce

- Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim kararnamesini imzaladıTUNUS - Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Tunus Cumhurbaşkanı Beci Kaid es-Sibsi seçim kararnamesini imzalamak için kameranın karşısına geçti.

- Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim kararnamesini imzaladı
TUNUS - Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Tunus Cumhurbaşkanı Beci Kaid es-Sibsi seçim kararnamesini imzalamak için kameranın karşısına geçti.
Geçtiğimiz günlerde açıklanmayan bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve daha sonra taburcu olan 93 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı Beci Kaid es-Sibsi, parlamento seçimlerinin 6 Ekim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunun ise 17 Kasım'da düzenlenmesini öngören kararnameyi imzalamak amacı ile kamera karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan videoda Sibsi'nin seçimlerin Aralık 2019'a kadar tamamlanması için çalışacaklarını söylediği kaydedildi.
- Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim kararnamesini imzaladı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:48 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü Almanya'da camiye saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp tuvalete attılar İlk nikahını kıyan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan çiftlere tavsiye: Çocuklarınıza Atatürk'ü öğretin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 00:36:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim kararnamesini imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]