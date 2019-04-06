Tunus Cumhurbaşkanı, "Gelecek Seçimlerde Aday Olmayacağım"
48 dakika önce
Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
Tunus Cumhurbaşkanı
El-Baci Kaid es-Sibsi, gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
Nida Tunus (Tunus'un Çağrısı) Partisinin kongresinde konuşma yapan 92 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. 2014'te Tunus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Nida Tunus Partisi lideri El Baci Kaid es Sibsi kazanmıştı. - TUNUS
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:33 Kaynak: İHA
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