Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı, "Gelecek Seçimlerde Aday Olmayacağım"

Tunus Cumhurbaşkanı, "Gelecek Seçimlerde Aday Olmayacağım"

48 dakika önce

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanı,
Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Nida Tunus (Tunus'un Çağrısı) Partisinin kongresinde konuşma yapan 92 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. 2014'te Tunus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Nida Tunus Partisi lideri El Baci Kaid es Sibsi kazanmıştı. - TUNUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:33 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Tunus, Politika
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