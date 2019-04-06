Son Dakika Haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı, "Gelecek Seçimlerde Aday Olmayacağım"

Tunus Cumhurbaşkanı, "Gelecek Seçimlerde Aday Olmayacağım"

27 dakika önce

- Tunus Cumhurbaşkanı, "Gelecek seçimlerde aday olmayacağım"TUNUS - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

- Tunus Cumhurbaşkanı, "Gelecek seçimlerde aday olmayacağım"

TUNUS - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
Nida Tunus (Tunus'un Çağrısı) Partisinin kongresinde konuşma yapan 92 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. 2014'te Tunus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Nida Tunus Partisi lideri El Baci Kaid es Sibsi kazanmıştı.
Sibsi, "Tunus yetkin adamlarla dolu, Tunus değişimi hak ediyor ve gençlere fırsatı verilmeli" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:18 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel
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