Tunus Cumhurbaşkanı Said, seçimlerin zamanında yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, seçimlerin zamanında yapılacağını açıkladı

15.09.2022 23:32
Tunus Cumhurbaşkanı Said, seçimlerin zamanında yapılacağını açıkladı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 17 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan erken genel seçimin zamanında yapılacağını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 17 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan erken genel seçimin zamanında yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Said, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen kabine toplantısında, Bakanlar Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yayınlanan videoda açıklamalarda bulunan Said, "17 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçim için kararnamenin taslağı hazır." dedi.

Oy kullanacak seçmenlerin kaydı için süre verileceğini belirten Said, 17 Aralık'taki seçimlerin zamanında düzenleneceğine dikkati çekerek, "Sözümüz söz." şeklinde konuştu.

Said, kararnamenin referandum sonrasında seçim kanununun yeniden düzenlenmesi için hazırlandığını ifade ederek, kararnameyle belediye meclisleri ve yasama meclisinin görevlerinin belirleneceğini kaydetti.

Yeni sistemle birlikte vekillerin partiden çok seçmene karşı sorumlu olduğuna işaret eden Said, "İddia edildiği gibi kişilere oy verilmesi kimseyi dışlamaz, İngiltere ve Fransa gibi birçok ülkede bu sistem mevcut." diye konuştu.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 26 Temmuz'da referandum ön sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında, "Referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6'sı 'evet' oyu kullandı. Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini ilan ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kayıtlı seçmen sayısının 9 milyon 278 bin 541 olduğunu belirten Buasker, referanduma katılımın yüzde 30,5 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Aralık, Tunus, Güncel, Son Dakika

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