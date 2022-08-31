Tunus: ABD'li yetkililer gerçeği öğrenmek için Tunuslu mevkidaşlarını dinlemeli

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ABD'li yetkilileri ülkesindeki gerçek durumu öğrenmeleri için "Tunuslu mevkidaşlarını dinlemeye" çağırdı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Said, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'ı başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirme yollarının yanı sıra Tunus'taki ekonomik ve sosyal koşullar ile ülkenin yaşadığı zorlukların üstesinden gelinebilmesi için uluslararası toplumun oynayabileceği rol ele alındı.

Said, ülkesindeki gerçek durumu öğrenmeleri için ABD'li yetkilileri "Tunuslu mevkidaşlarını dinlemeye" çağırdı.

Tunus'un, egemenliğine olan bağlılığını ve iç işlerine karışılmasını reddettiğini yineleyen Said, son dönemde bazı ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, söz konusu görüşmenin Cumhurbaşkanı Said'e "ülkede yaşanan süreçle ilgili birçok konuyu açıklama ve ismini vermediği bazı taraflarca öne sürülen birçok iddiayı reddetme fırsatı sunduğu" ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı'ndan "Referandum sürecinden dolayı kaygılıyız" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Tunus'taki anayasa referandumu sürecinden dolayı kaygılı olduklarını belirtmişti. Blinken, "Tunus'ta 25 Temmuz'da yapılan anayasa referandumuna düşük seçmen katılımı damgasını vurdu. Birçok Tunuslu tarafından, yeni anayasa taslağının hazırlanma sürecinin, gerçek tartışmaların kapsamını sınırladığına ve yeni anayasanın, Tunus'un demokrasisini zayıflatabileceği ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı aşındırabileceğine dair endişelerini paylaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus, Blinken'ın söz konusu açıklamasından sonra 30 Temmuz'da ABD Maslahatgüzarı Franceschi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve ardından yapılan açıklamada ABD'nin tutumuna ilişkin "İçişlerimize yapılan kabul edilemez bir müdahaledir." ifadesine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Said de 21 Ağustos'ta ABD Kongresinden bir heyeti kabulü sırasında, ülkesinin özgür, bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu vurgulayarak "bazı ABD'li yetkililerin Tunus'la ilgili açıklamalarının kabul edilemez" olduğunu söylemişti.