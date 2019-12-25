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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: "(Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede) Libya meselesini tüm...
6 saat önce
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: "(Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede) Libya meselesini tüm yönleriyle masaya yatırdık"
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:28 Kaynak: AA
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: "(Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede) Libya meselesini tüm yönleriyle masaya yatırdık"
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