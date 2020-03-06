Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said intihar saldırısında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said intihar saldırısında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said intihar saldırısında yaralananları ziyaret etti

7 saat önce

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, başkent Tunus'ta ABD Tunus Büyükelçiliği yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said intihar saldırısında yaralananları ziyaret etti, System.String[]

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, başkent Tunus'ta ABD Tunus Büyükelçiliği yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.


ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında motosikletli iki intihar eylemcisinin bombalı saldırısı sonucu bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 4 güvenlik görevlisi de ağır yaralandı. Saldırı sonrası Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, intihar saldırısında yaralanan güvenlik görevlilerini Marsa bölgesindeki İç Güvenlik Kuvvetleri Hastanesi'nde ziyaret etti. Said ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, devletin terör saldırısında şehit ailesi ve yaralananlara her türlü destek sağlayacağını söyledi.


Tunus İçişleri Bakanlığı, daha önce intihar eylemcilerinin başkent Tunus'taki El Behyra bölgesinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınındaki güvenlik kontrol noktasını hedef aldığını duyurmuştu. - TUNUS

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de 3 bin 500 kişiyi taşıyan gemi, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı ABD, BM'nin İdlib Mutabakatı'na destek açıklamasını engelledi Yabancılar Türk savaş uçaklarına hayran kaldı! Anlaşma yapmak istiyorlar

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 06:15:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said intihar saldırısında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]