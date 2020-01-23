Tunus Cumhurbaşkanı'ndan Cezayir direnişinin sembol ismine devlet nişanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı'ndan Cezayir direnişinin sembol ismine devlet nişanı - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı'ndan Cezayir direnişinin sembol ismine devlet nişanı

6 saat önce

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Cezayir bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden Cemile Buhayrad'a birinci derece Cumhuriyet Nişanı takdim etti.

Tunus Cumhurbaşkanı'ndan Cezayir direnişinin sembol ismine devlet nişanı, System.String[]

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Cezayir bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden Cemile Buhayrad'a birinci derece Cumhuriyet Nişanı takdim etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, Kartaca Sarayı'nda Cezayir kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden 85 yaşındaki Cemile Buhayrad'ı kabul etti.

Açıklamada, Said'in Cezayir'in Fransız sömürgesinden kurtulması için verdiği uzun mücadeleden dolayı Buheyrad'a birinci derece Tunus Cumhuriyet Nişanı taktığı aktarıldı.

Cemile Buhayrad kimdir?

Cemile Buhayrad, 1935 yılında Cezayirli bir baba ve Tunuslu bir annenin çocuğu olarak Cezayir'de doğdu.


Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin öğrenci kollarına katılan Buhayrad, Fransız askerleriyle Nisan 1957'de girdiği bir çatışma sonucu yaralandı ve çıkarıldığı Fransız mahkemesince "terörist" olmakla suçlanarak idam cezasına mahkum edildi.

Fransız mahkemesinin aldığı idam kararına karşı Buhayrad'ın avukatı Jacques Verges dünya çapında bir kampanya başlattı ve infazı durdurmayı başardı.

Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasıyla 1962'de serbest bırakılan Buhayrad, ülkesinde bir kahraman gibi karşılandı ve Afrika direnişinin simgesi haline geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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