Tunus Cumhurbaşkanı'nın eski Özel Kalem Müdürü, "25 Temmuz kararlarının kötüye kullanıldığını" söyledi - Son Dakika

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in eski Özel Kalem Müdürü Nadya Akkaşa, Meclisin feshedildiği, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı 25 Temmuz olağanüstü kararlarının "kötüye kullanıldığını" ifade etti.

Akkaşa, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Tunus'ta 25 Temmuz'da alınan kararların ülkeye etkisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Tunus için 25 Temmuz'un "belirleyici bir fırsat" olduğunu aktaran Akkaşa, o dönem tarihi kararların alındığını ve milli bir yolun tercih edildiğini savundu.

Akkaşa, isim vermeksizin şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlüklere ve kurumlara saygı duyulan bir hukuk devleti inşa etmek için kapsayıcı demokrasi yolunda ve sağlam bir temele dayanılarak hareket edilmesi gerekiyordu. Ne yazık ki bu fırsat ve bu yol (25 Temmuz), onuru, dini ve vatanseverliği olmayanlar tarafından kötüye kullanılmıştır."

Akkaşa, Tunus'un modern tarihinde gördüğü "en boğucu siyasi krize" sahne olduğuna bunun yanı sıra ekonomik ve mali krizden de hala kurtulamadığına dikkati çekti.

Nadya Akkaşa, 24 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Said'in Özel Kalem Müdürlüğü görevinden istifa etmiş, istifasının nedeninin "ülkenin çıkarlarıyla ilgili temel görüş ayrılıkları" olduğunu söylemişti.

Tunus'ta yaşanan siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Tunus Cumhurbaşkanı, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in Meclisi saf dışı bırakan kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.