Tunus Cumhurbaşkanı'nın eski Özel Kalem Müdürü, "25 Temmuz kararlarının kötüye kullanıldığını" söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus Cumhurbaşkanı'nın eski Özel Kalem Müdürü, "25 Temmuz kararlarının kötüye kullanıldığını" söyledi

25.04.2022 18:01
Tunus Cumhurbaşkanı'nın eski Özel Kalem Müdürü, "25 Temmuz kararlarının kötüye kullanıldığını" söyledi

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in eski Özel Kalem Müdürü Nadya Akkaşa, Meclisin feshedildiği, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı 25 Temmuz olağanüstü kararlarının "kötüye kullanıldığını" ifade etti.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in eski Özel Kalem Müdürü Nadya Akkaşa, Meclisin feshedildiği, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı 25 Temmuz olağanüstü kararlarının "kötüye kullanıldığını" ifade etti.

Akkaşa, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Tunus'ta 25 Temmuz'da alınan kararların ülkeye etkisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Tunus için 25 Temmuz'un "belirleyici bir fırsat" olduğunu aktaran Akkaşa, o dönem tarihi kararların alındığını ve milli bir yolun tercih edildiğini savundu.

Akkaşa, isim vermeksizin şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlüklere ve kurumlara saygı duyulan bir hukuk devleti inşa etmek için kapsayıcı demokrasi yolunda ve sağlam bir temele dayanılarak hareket edilmesi gerekiyordu. Ne yazık ki bu fırsat ve bu yol (25 Temmuz), onuru, dini ve vatanseverliği olmayanlar tarafından kötüye kullanılmıştır."

Akkaşa, Tunus'un modern tarihinde gördüğü "en boğucu siyasi krize" sahne olduğuna bunun yanı sıra ekonomik ve mali krizden de hala kurtulamadığına dikkati çekti.

Nadya Akkaşa, 24 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Said'in Özel Kalem Müdürlüğü görevinden istifa etmiş, istifasının nedeninin "ülkenin çıkarlarıyla ilgili temel görüş ayrılıkları" olduğunu söylemişti.

Tunus'ta yaşanan siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Tunus Cumhurbaşkanı, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in Meclisi saf dışı bırakan kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
500
Tunus'ta denizden 3 düzensiz göçmenin cesedi çıkarıldı Tunus'ta denizden 3 düzensiz göçmenin cesedi çıkarıldı Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nu değiştirmesine tepkiler sürüyor Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nu değiştirmesine tepkiler sürüyor

cumhurbaşkanı, Milletvekili, Facebook, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı'nın eski Özel Kalem Müdürü, '25 Temmuz kararlarının kötüye kullanıldığını' söyledi - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil: Yok sayılmak beni çok kırdı
18:07 Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düştü! Evleri zarar gören vatandaşlar anlattı
17:55 Kuruluş Osman oyuncusu, New York'ta 1915 protestosu yapan Ermenilerin karşısına Türk bayrağı ile çıktı
17:36 Antalya'da koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını kopardılar!
17:33 Metin Öztürk isim açıklamadan hedef gösterdi: Aklımızda Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var
17:32 Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "mum" göndermesinde bulundu
17:30 Sakarya'da korkunç kaza! Kamyon ile otobüs birbirine girdi
17:28 İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın programında dikkat çeken ateist sorusu: Evinde yemek yemem helal mi?
17:25 Rezidansta işkence gören kadın: Saçlarımı kestiler, yanağımda ve ellerimde sigara söndürdüler
17:02 Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 18:18:45. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus Cumhurbaşkanı'nın eski Özel Kalem Müdürü, "25 Temmuz kararlarının kötüye kullanıldığını" söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement