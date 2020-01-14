Tunus Cumhurbaşkanı parlamentodaki bloklardan

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'nin hükümeti kuramaması üzerine, parlamentodaki bloklara "başbakanlık için uygun gördükleri adayların isimlerini " kendisine sunmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, parlamentodaki bloklara, "hükümeti kurmak için yeterli olduğunu düşündükleri isimleri, seçilme kriterlerini de belirterek, kendisine sunmalarını" istediği bir yazı gönderdi.

Bu isimlerin en geç 16 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığına iletilmesi gerektiği kaydedildi.

Cemli, güvenoyu alamadı

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin önerisiyle Cumhurbaşkanı Said tarafından 15 Kasım 2019'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, 10 Ocak Cuma günü parlamentoda yapılan güvenoyu oylamasında 72 kabule karşılık 134 ret oyu alarak hükümeti kuramamıştı.

Tunus Anayasası'nın 89. maddesi, parlamentoda en çok koltuğa sahip parti veya koalisyonun adayına hükümeti kurması için bir ay süre verilmesi ve gereklilik halinde bu sürenin bir kez için yenilenebilmesini içeriyor.

Maddeye göre, hükümet tanınan süre zarfında kurulamaz veya güvenoyu alamazsa Cumhurbaşkanı hükümeti kuracak en uygun kişiyi belirlemek üzere 10 gün boyunca partiler ve bloklarla istişarelerde bulunuyor. Görevlendirilen kişinin en fazla bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.