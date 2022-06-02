Tunus Cumhurbaşkanı Said, 57 yargıcı görevden aldı. - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, 57 yargıcı görevden aldı.

02.06.2022 09:20
Tunus Cumhurbaşkanı Said, 57 yargıcı görevden aldı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in yayınladığı kararnameyle 57 yargıç görevden alındı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in yayınladığı kararnameyle 57 yargıç görevden alındı.

Ülkede 57 yargıcın görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Said, dün, ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı yargıçlar hakkında yakında bir kararname duyuracağını bildirmişti.

Ülkedeki siyasi kriz ve Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Cumhurbaşkanı Said, 7 Şubat'ta, Başbakan Necla Buden ile gerçekleştirdiği görüşmede, Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Feshedilen Yüksek Yargı Konseyi ise ülkedeki tek yasal yargı otoritesi olduğunu, bunun dışında oluşturulacak yargı organlarının yasal bir dayanağının bulunmayacağını açıklamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyinin feshi ve yeni bir konseyin oluşturulmasını içeren kararnamenin Cumhurbaşkanı Said tarafından imzalandığı duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Yargı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Said, 57 yargıcı görevden aldı. - Son Dakika


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