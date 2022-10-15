1881'de Fransa tarafından işgal edilen Tunus, 25 Temmuz 1956'da bağımsızlığını kazandı. 15 Ekim 1963'te işgalci gücün son askerleri yapılan antlaşma ile Binzert vilayetinden ayrıldı. Her yıl 15 Ekim'de ülke genelinde yapılan etkinliklerle düşmanın ülkeden ayrılışı kutlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tunus Cumhurbaşkanı Said, 645 mahkumu affetti - Son Dakika

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