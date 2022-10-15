Tunus Cumhurbaşkanı Said, 645 mahkumu affetti - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, 645 mahkumu affetti

15.10.2022 18:44
Tunus Cumhurbaşkanı Said, 645 mahkumu affetti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, 1963'te işgalci Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasının yıl dönümü nedeniyle, 645 mahkumu affettiği bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, 1963'te işgalci Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasının yıl dönümü nedeniyle, 645 mahkumu affettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Said'in, Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasının 59'uncu yıl dönümü nedeniyle 645 mahkum için "Cumhurbaşkanlığı Özel Af Yetkisi"ni kullandığı duyuruldu.

Açıklamada aftan yararlanan mahkumlardan 294'ünün hemen serbest bırakıldığı, diğer mahkumların ise cezalarının hafifletildiği aktarıldı.

1881'de Fransa tarafından işgal edilen Tunus, 25 Temmuz 1956'da bağımsızlığını kazandı. 15 Ekim 1963'te işgalci gücün son askerleri yapılan antlaşma ile Binzert vilayetinden ayrıldı. Her yıl 15 Ekim'de ülke genelinde yapılan etkinliklerle düşmanın ülkeden ayrılışı kutlanıyor.

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Kaynak: AA

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