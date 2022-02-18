Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Afrika ülkelerinin yağmalanan servetini iade edin" - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Afrika ülkelerinin yağmalanan servetlerinin iade edilmesi çağrısında bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında yayımlanan videoya göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Afrika Birliği (AfB) Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Said, medya mensuplarına açıklama yaptı.

Açıklamasında, ülke ismi vermeyen Said, "Afrika ülkelerinin yağmalanan servetini iade edin. Afrika halklarından alınan servet ve paraların, kötü koşulların yaşandığı bu dönemde Afrika ülkelerine geri verilmesi gereklidir." dedi.

Afrika Kıtası'nda kötüleşen sosyal, ekonomik ve politik koşulların gerçek nedenlerinin ele alınması gerektiğini vurgulayan Said, şunları kaydetti:

"Bizim yaklaşımımız AB ve AfB ülkeleri arasında eşitlik ve dürüstlük temelinde yeni ilişkiler kurulması yönünde. Afrika ülkeleri ile aynı şekilde muhatap olmaya devam etmek mantıksızlık."

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in katıldığı, AB-Afrika Zirvesi, iki kıta arasında rotasyonla 3 yılda bir düzenleniyor.

Bir önceki zirve, 29-30 Kasım 2017'de Fildişi Sahili'nde düzenlenmiş, 2020 için planlanan zirve ise Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.