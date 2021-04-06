Tunus Cumhurbaşkanı Said, Anayasa Mahkemesine ilişkin yasayı veto kararını savundu - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Anayasa Mahkemesine ilişkin yasayı veto kararını savundu

06.04.2021 21:25
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Anayasa Mahkemesine ilişkin yasayı veto kararını savundu, System.String[]

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Mecliste onaylanan ancak kendisinin veto ettiği Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimine ilişkin yasayı eleştirerek, "hukuki metinler üzerinden siyasi hesaplaşmaya izin vermeyeceğini" söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Mecliste onaylanan ancak kendisinin veto ettiği Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimine ilişkin yasayı eleştirerek, "hukuki metinler üzerinden siyasi hesaplaşmaya izin vermeyeceğini" söyledi.

Said, eski Cumhurbaşkanı Habib Burgiba'nın vefatının 21. yılı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Meclisten geçen Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimine ilişkin yasayı veto etmesini savundu.

Said, "Anayasa Mahkemesine ilişkin yasa değişikliği bana geldi. Yasayı kendilerine göre şekillendirmişler. Hukuki metinlerin yöneticiler tarafından şekillendirilerek hesap görülmesini asla kabul etmeyeceğim. Anayasa'yı ihlal edenler beni peşlerinden sürükleyemeyecek. Onların sorumluluğunu üstlenmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta Anayasa Mahkemesi düğümü

Anayasa Mahkemesinin 4'ü Meclis ve 4'ü Yüksek Yargı Konseyi tarafından seçilen, 4'ü ise Cumhurbaşkanı tarafından atanan olmak üzere 12 üyeden oluşması öngörülüyor.

Ülkede 2014 yılında kabul edilen Anayasa'ya göre oluşturulması planlanan Anayasa Mahkemesi, Meclisin seçeceği üyeler konusunda oy çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle bir türlü kurulamadı.

Bunun üzerine Tunus Meclisi 25 Mart'ta Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi için gereken 145 milletvekili sayısının 131'e düşürülmesini de kapsayan yasa değişikliğini onayladı.

Ancak Said, 4 Nisan'da söz konusu yasayı, "Anayasa Mahkemesi üyelerinin 2019'daki parlamento seçimlerinin ardından en geç bir yıl içerisinde seçilmesini öngören Anayasa'nın 148'inci maddesinin beşinci fıkrası" uyarınca veto ettiğini belirterek, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye geri gönderdi.

Tunus Meclisinde Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi için 8 Nisan Perşembe günü yeni bir oturum gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki gerilim

Ülke siyasetinde gündemi bir süredir 16 Ocak'ta yapılan kabine revizyonunun ardından Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Said arasında yaşanan çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin Meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. Konuyu çözme yetkisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin hala kurulamamış olması da krizi derinleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Said'in Meclisin oy çoğunluğuyla kabul ettiği yasa değişikliğini Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmesi "devlet erkleri arasındaki gerilimin tırmanması" şeklinde değerlendiriliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Said, Anayasa Mahkemesine ilişkin yasayı veto kararını savundu - Son Dakika


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