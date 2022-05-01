Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Bozguncu ve yozlaşmış taraflar ulusal diyaloğun dışında kalacak" - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "bozguncu ve yozlaşmış" olarak nitelediği tarafların ulusal diyaloğun dışında kalacağını ve 25 Temmuz öncesine dönülmeyeceğini ifade etti.

Said, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülü Ramazan Bayramı mesajıyla Tunus halkına seslendi.

Tunusluların ve tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Said, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede birçok tarafın ulusal diyalog çağrısı yaptığını hatırlatan Said, "Bozguncu ve yozlaşmış taraflar ulusal diyaloğun dışında kalacak. Eski sisteme dönmek isteyen bu bozguncu ve yozlaşmışlara sesleniyorum, bunlarla ne barış ne de müzakere yapılmayacak, 25 Temmuz öncesine dönüş olmayacak." dedi.

Dört ulusal örgütün, gelecek günlerde oluşturulacak yeni bir komitenin organizasyonu ile yeni cumhuriyeti tesis çalışmalarına katılacağını duyuran Said, ulusal diyaloğu da bu kurumların yürüteceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Said, ulusal diyaloğun ardından hazırlanacak anayasanın 25 Temmuz 2022'de düzenlenecek referandumla halkın oylamasına sunulacağını hatırlattı.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Önce 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.