Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Bu katliama ve zulme karşı insanlığın bir dur deme vakti geldi" - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Binaların çöktüğü, çocukların enkaz altında kaldığı, durmadan devam eden bu katliama ve zulme karşı insanlığın bir dur deme vakti geldi." dedi.

France 24 televizyon kanalına mülakat veren Said, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ile ilgili görüşlerini aktardı.

Tunus'ta Yahudilerle bir sorunlarının olmadığını ve vatandaş olarak aynı haklara sahip olduklarını belirten Said, "Ancak ben Filistin halkını yok etmek isteyen Siyonistlerden bahsediyorum." diye konuştu.

Said, Filistin halkının toprakları üzerindeki haklarına ilişkin "Filistin'in hakkını inkar etmek büyük ihanettir" değerlendirmesinde bulundu.

Tunus'ta siyasiler ve halk tarafından yapılan "İsrail ile normalleşmenin suç kabul edilmesi" çağrılarına ilişkin soruya Said, şu yanıtı verdi:

"Normalleşme sözcüğünden nefret ediyorum, Siyonistler, Arapça'ya birçok terim soktu. Bu sözcük Camp David Anlaşmasından sonra girdi. İnsanın işgal altında olması normal bir durum olmadığı gibi, senin işgalciyle ilişkide olman da anormal bir durumdur. Her devlet seçiminde özgürdür ancak konu ihanetle ve Filistin halkının kendi toprağında ve mukaddesatındaki meşru hakkıyla ilişkilidir. Kendi toprağı ve mukaddesatında bir halkın tam hakkı olduğunu ve yine tüm ümmetin Filistin'de iki kıblenin ilki ve Haremi Şeriflerin üçüncüsü olan Kudüs-ü Şerif üzerindeki hakkını inkar etmeyle durumun normal olacağını hiç sanmıyorum."

Gazze'deki İsrail saldırılarına ilişkin Tunus Cumhurbaşkanı Said, "Binaların çöktüğü, çocukların enkaz altında kaldığı, durmadan devam eden bu katliama ve zulme karşı insanlığın bir dur deme vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Said, bazı ülkelerle Filistinlilere karşı devam eden bu saldırının durdurulması için çalıştığını sözlerine ekledi.