Tunus Cumhurbaşkanı Said'den AB'ye düzensiz göç olgusuyla ilgili "kapsamlı yaklaşım geliştirme" çağrısı - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Avrupa Birliği'ne (AB) düzensiz göç olgusunun temelinde yatan sorunları da içine alacak kapsamlı bir yaklaşım geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Said'in, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a gelen AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, görüşmede, Tunus ile AB arasında, ekonomi, yüksek öğrenim ve teknoloji alanında stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye etkileriyle mücadele konuları ele alındı.

Said görüşmede, düzensiz göç olgusunun temelinde yatan işsizlik ve yoksulluk gibi sorunları da içine alacak kapsamlı bir yaklaşım geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Michel ise ziyaretinin, AB ile Tunus arasındaki dostluğun pekiştirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda diyalog kurulması ve AB'nin Tunus'taki demokratikleşme sürecine desteğinin yinelenmesi bağlamında gerçekleştiğini dile getirdi.

Michel ayrıca gençlerin toplumdaki rolünün desteklenmesi ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi kanalıyla taraflar arasındaki iş birliğine ivme kazandırılması çağrısında bulundu.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumunun şubat ayında yayımladığı verilere göre, 2020 yılında 670'i aşkın düzensiz göç girişimi engellendi. Aynı yıl içinde Tunus'tan İtalya'ya geçmeyi başaran göçmenlerin sayısının ise 8 bin civarında olduğu açıklandı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.