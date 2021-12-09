Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Cezayir ile ilişkileri geliştirme çağrısı - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, komşu Cezayir ile ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman ve beraberindeki heyet ile Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Said, Tunus ve Cezayir arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerine dikkati çekti.

İlişkilerin geliştirilmesi ve daha ileriye taşınması arzusunu dile getiren Said, iki ülke arasındaki iş birliği ve entegrasyonun ümit verici olduğunu ifade etti.

Cezayir Başbakanı Bin Abdurrahman ise, "Tunus'la ortak zorluklara karşı birlik içinde mücadele edebilmek için ikili ilişkilerin yeni bir ivme kazanmasını sabırsızlıkla beklediklerini" söyledi.

Cezayir Başbakanı, Tunus'taki bir günlük resmi ziyareti kapsamında daha önce de Başbakan Necla Buden Ramazan ile bir araya gelmişti.