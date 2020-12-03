Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Kovid-19'a karşı uluslararası iş birliği çağrısı - Son Dakika

"Aciliyetle uluslararası iş birliğinin önceliklerinin belirlenmesi" çağrısı yapan Said, sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi, herkesin sağlığın önemsenmesi ve insan hakları çerçevesinde eşit hareket edilmesini istedi.

Said, "Kovid-19 aşısı hazır olduğunda, tüm ülkelerin hakkaniyetli bir biçimde ulaşabilmesinin sağlanması gerekli." ifadelerini kullandı.

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