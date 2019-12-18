Tunus Cumhurbaşkanı Said

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Anayasa ve anayasal meşruiyet çerçevesinde devrimin amaçlarını gerçekleştirme sözü verdi.

Ülkede 17 Aralık 2010'da başlayan ve "Arap Baharı" adıyla bilinen süreci tetikleyen halk devriminin 9'uncu yıl dönümü başkent Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in katıldığı törenle kutlandı.

Said, devrimin fitilini ateşleyen Muhammed Buazizi'nin adıyla anılan Buazizi Meydanı'nda yaptığı konuşmada, "Karanlık oyunlara rağmen, halkımızın tüm taleplerini gerçekleştirmek için çalışacağız. Her kim Tunus halkının iyi niyetini istismar etmeye kalkışırsa, bu hayaline asla kavuşamayacaktır." dedi.

Halkın ne istediğini çok iyi bildiğini dile getiren Said, "Halk, hak ettiği özgürlüğü ve çalışarak onurlu bir şekilde yaşamayı istiyor." ifadelerini kullandı.

Said, Buazizi Meydanı'nda toplanan kalabalığa, "Burada devrim ateşini yaktınız. Burası özgür topraklar. Burada yakılan devrim ateşi, tiranların hakimiyetindeki dünyayı sarstı." şeklinde hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı makamının kendisi için önemli olmadığını söyleyen Said, önemli olanın halkın özgürlüğü, istihdamı ve onurlu bir yaşama kavuşması olduğunu vurguladı.

Said, "Bugün burada olmanız, devrimin Anayasa ve meşruiyet çerçevesinde amacına ulaştığını gösteriyor." diye konuştu.

Tunus'un Sidi Buzid vilayetinde 17 Aralık 2010'da seyyar satıcılık yapan üniversite mezunu Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlayan devrim protestoları 14 Ocak 2011'de Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla neticelenmişti.

Tunus'taki devrim, daha fazla özgürlük, ekonomik kalkınma ve yolsuzluk karşıtı taleplerle Libya, Mısır, Suriye, Yemen ve birçok Arap ülkesinde gösterilere yol açmıştı. Söz konusu süreç, "Arap Baharı" olarak tanımlanmıştı.