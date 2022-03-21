Tunus Cumhurbaşkanı Said: "E-istişareye yarım milyondan fazla kişi katıldı" - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Said: "E-istişareye yarım milyondan fazla kişi katıldı"

21.03.2022 07:24
Tunus Cumhurbaşkanı Said: "E-istişareye yarım milyondan fazla kişi katıldı"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, pazar günü kapanan "ulusal halk istişareleri" adıyla başlatılan e-istişareye ülkede yarım milyondan fazla kişinin katıldığını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, pazar günü kapanan "ulusal halk istişareleri" adıyla başlatılan e-istişareye ülkede yarım milyondan fazla kişinin katıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Said, 20 Mart 1956 Bağımsızlık Günü dolayısıyla televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, "Hafife alma, çarpıtma ve engellemelere rağmen e-istişareye yarım milyondan fazla kişi katıldı." dedi.

Sanal ortamda yapılan çalışmayı benzersiz ve tarihi bir çalışma olarak niteleyen Said, buna muhalefet eden kesimler için "bu tarihi çabayı nasıl aşağılayıp, değersiz göstereceklerine dair hiçbir delil ortaya koyamadıklarını" öne sürdü.

Ülkenin geleceğine ilişkin umutlu olduğunu belirten Said, şunları söyledi:

"Gelecek 25 Temmuz'da siyasi rejimin ne şekilde olacağına ilişkin herkesin görüşünü açıklayacağı referandum yapılacak. Sonra bir komisyon referandum sonuçlarını hak ve özgürlüklerin korunduğu hukuki bir metinde düzenleyecek ve halk 17 Aralık'ta seçimlerde sözünü söyleyecek. Yeni bir Tunus ve yeni bir cumhuriyet için çabalıyoruz. Hiç şüphesiz Tunus halkı sağlam adımlarla yolunda ilerlemeye başladı."

Daha önce söz konusu e-istişare çalışmalarını AA muhabirine değerlendiren Tunuslu siyaset uzmanları, katılımın utanç verici şekilde düşük olduğunu, katılımın bu şekilde düşük seyretmesinin Cumhurbaşkanı Said'in yürüttüğü siyasi sürecin meşruiyetine zarar vereceğini dile getirmişti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, 21 Ekim 2021'de yaptığı açıklamada, halkı demokratik dönüşüm sürecine dahil etmek için ulusal diyalog kapsamında "elektronik istişareler" yapılacağını duyurmuştu. "e-Ulusal İstişare Kapısı" adıyla 2 Ocak'ta resmen sanal ortamda başlatılan sürecin 20 Mart'a kadar devam edeceği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'E-istişareye yarım milyondan fazla kişi katıldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus Cumhurbaşkanı Said: "E-istişareye yarım milyondan fazla kişi katıldı" - Son Dakika
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