Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi Tunus'taki durumu görüştü - Son Dakika

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesinde Tunus'taki durum ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında Lafi'nin başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Said ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın videosuna yer verildi.

Lafi, Said ile görüşmesinin kardeşçe bir havada geçtiğini ve Tunus'taki durum ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını ifade etti.

Ülkesinin komşusu Tunus'un içinde bulunduğu durumda Tunus halkının talep ettiği istikrarı önemsediklerini kaydeden Lafi, "Cumhurbaşkanı Said ülkedeki işlerin anayasal çerçevede ilerlediğini söyledi ve geçiş aşamasını tamamlama arzusunda olduğuna dair bize güvence verdi." ifadelerini kullandı.

Lafi, Tunus için istikrar dileğinde bulunarak şunları kaydetti: "Tunus, Libya'nın kardeşidir ve biz iki ülkede tek milletiz. Tunus devletine ve halkına istikrar ve güvenlik diliyoruz."

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.