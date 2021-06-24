Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Nahda lideri Gannuşi, ülkedeki durumu "olumlu bir havada" ele aldı - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Parlamento Başkanı ve Nahda Hareketinin lideri Raşid el-Gannuşi ile "olumlu bir havada" görüşme yaptığı belirtildi.

Tunus'taki Nahda Hareketi'nin Basın Sözcüsü Halil el-Berumi, Said ve Gannuşi arasında uzun süren bir görüşme yapıldığını duyurdu.

Berumi, ikilinin ülkedeki durumunu ele aldığını ve görüşmenin "olumlu bir havada" geçtiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Said ve Parlamento Başkanı Gannuşi'nin Tunus ordusunun kuruluşunun 65. yıl dönümü vesilesiyle görüştüğü bildirildi.

Tunus'ta seçimlerin ardından sağlanamayan siyasi istikrar

Tunus'ta gerek devrimden sonra gerekse Ekim 2019'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından siyasette uzunca bir süredir istikrar sağlanamadı. Tunus devrimden bugüne son on yılda 10'dan fazla hükümet eskitti.

Ülke siyasetinde gündemi, 16 Ocak'taki kabine revizyonunun ardından Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. İkili arasında belirli aralıklarla karşılıklı açıklamalarla gerilim zaman zaman tırmanıyor.

Devlet erkleri arasındaki bu çekişmenin siyasi krizi daha da derinleştirmemesi adına ülkedeki çeşitli çevreler tarafından diyalog çağrıları yapılıyordu.