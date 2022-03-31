Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i feshetmesine tepki - Son Dakika

Tunus İşçi Partisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Temsilciler Meclisi'ni feshetmesini, "ülkedeki krizi daha da derinleştirecek bir adım" olarak nitelendirdi.

İşçi Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Said'in ülkeyi meçhul bir geleceğe sürüklediği 25 Temmuz kararlarının ardından Meclis'i feshetmesi, krizi daha da derinleştirecek bir adımdır. Parlamentoyu fesih kararı, ülkede çatışmalara ve bölünmelere neden olacak tehlikeli bir süreçtir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, halkın bu siyasi çatışmalardan çıkarı olmadığı ve ağır bedeller ödemek zorunda kalacağı vurgulandı.

Çevrim içi oturumu "darbe girişimi" olarak değerlendirdi

25 Temmuz 2021'de çalışmaları askıya alınan Temsilciler Meclisinin düzenlediği çevrim içi oturumu "darbe girişimi" olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Said, Anayasa'nın 72. maddesine dayanarak Meclis'i feshettiğini açıkladı.

Said, söz konusu oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma açılacağını ve bu kişilerin aralık ayında yapılması planlanan Parlamento seçimlerine katılamayacaklarını bildirdi.

217 milletvekilinden 121'i katılmıştı

Meclis Başkan Yardımcısı Tarık el-Fetiti'nin başkanlığında çarşamba günü düzenlenen çevrim içi oturuma, Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'i katılmıştı.

Oturumda, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'in çalışmalarını askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı 116 oyla kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Said, Meclis'in çevrim içi oturum çağrısını "bazılarının sandığa gitme korkusuyla yaptığı sefil çabalar" olarak değerlendirmişti.

Yürütme organını tamamen kendine bağladı

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021 tarihli kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Ülkedeki bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.