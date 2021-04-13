Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Mısırlı mevkidaşı Sisi'yi ülkesine davet ettiği bildirildi - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanlığı Diplomasi Ofisi Ateşesi Velid el-Hucam, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Mısır ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi davet ettiğini ve bu ziyaretin uygun zamanda planlanacağını açıkladı.

Hucam, yerel bir radyoda katıldığı programda Said'in yakın zamanda gerçekleştirdiği Mısır ziyaretini değerlendirdi.

Said'in Mısırlı mevkidaşını ülkesine davet ettiğini ve Sisi'nin Tunus'a ziyaretinin uygun zamanda planlanacağını belirten Hucam, Sisi'nin Tunus'ta memnuniyetle karşılanacağını söyledi.

Hucam, Said'in ziyaretine yönelik Tunus'taki siyasi çevrelerden gelen eleştirilere değinerek, "Tunus'un dış politikası tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve içişlerine müdahalesizlik esası üzerine çalışılmasını gerektiriyor. Dış politika, Tunus'ta devlet başkanının görevlerindendir. Kays Said, Tunus'un çıkarlarına çok düşkün ve kimseyle sorun yaşamamaya özen gösteriyor." diye konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki'nin Kahire ziyareti sonrasında "Cumhurbaşkanı Said, artık beni temsil etmiyor." yönündeki açıklamasını değerlendiren Hucam, Merzuki'nin ifadelerinin şahsi görüşü olduğunu, cumhurbaşkanını ilgilendirmediğini söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, yakın zamanda cumhurbaşkanlığı sıfatıyla üç günlüğüne Mısır'a ilk kez resmi bir ziyaret düzenlemişti. Said, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile bir araya gelmişti.