Tunus Cumhurbaşkanı Said'in yargı kararnamesine karşı çıkan hakimler greve devam kararı aldı - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Said'in yargı kararnamesine karşı çıkan hakimler greve devam kararı aldı

09.06.2022 18:11
Tunus Cumhurbaşkanı Said'in yargı kararnamesine karşı çıkan hakimler greve devam kararı aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in onlarca hakimi görevden alan kararnamesinin ardından Tunus Hakimler Derneği'nin çağrısı üzerine 6 Haziran'da bir haftalık genel greve giden Tunuslu hakimler, grev süresini uzattıklarını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in onlarca hakimi görevden alan kararnamesinin ardından Tunus Hakimler Derneği'nin çağrısı üzerine 6 Haziran'da bir haftalık genel greve giden Tunuslu hakimler, grev süresini uzattıklarını duyurdu.

Tunus Hakimler Derneği, Tunus Genç Hakimler Derneği, Tunus Hakimler Sendikası ve İdari Hakimler Birliği, başkent Tunus'ta düzenledikleri ortak basın toplantısında Tunuslu hakimlerin 6 Haziran'da başlattıkları genel greve ilişkin değerlendirmede bulundu.

6 Haziran'da başlattıkları genel greve katılım oranının %99 olduğunu belirten Tunus Hakimler Derneği Başkanı Enes el-Hamadi, "Cumhurbaşkanı Said, görevden alma kararını geri çekmedikçe greve devam edeceğiz. Tüm mahkemelerde greve destek veren hakimler grevi bir hafta daha uzatma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta tüm mahkemelerin greve destek verdiğini belirten Hamadi, "Yasal çerçevenin dışına çıkan Cumhurbaşkanı Said'in bu adil olmayan kararı geri çekmesini ve hakimlerin normal şekilde işlerine devam edebilmelerinin yolunu açmasını istiyoruz." dedi.

Tunus Hakimler Sendikası Başkanı Eymen Şetabi ise, yargının bağımsızlığının gasp edildiğini, görevden almaların yargı makamını yok etmeye yönelik bir girişim olduğunu söyledi.

Herhangi siyasi bir hesaplarının olmadığını açıklayan Şetabi, "Hakimlerin aldığı grev kararının hiçbir siyasi parti ile ilişkisi yok, bu karar tamamen hakimler ve yargı mensupları tarafından alındı." diye konuştu.

Genel grev terör davalarını kapsamıyor

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 hakim 1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar Tunuslu parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da büyük tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada, Said'in yargı kararnamesine karşı bir haftalık genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

Söz konusu grev kararının önemli terör davalarını kapsamadığı bildirilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

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