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Tunus Cumhurbaşkanı Said: "İnsan hakları, hakların ve özgürlüklerin ihlaline yer yok" - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Said: "İnsan hakları, hakların ve özgürlüklerin ihlaline yer yok"

03.09.2021 12:01
Tunus Cumhurbaşkanı Said:

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yakın geçmişteki siyasi cinayetlerin aydınlatılması çağrısıyla düzenlenen gösterilere polisin sert müdahalesi üzerine "hakların ve özgürlüklerin ihlaline yer olmadığını" ve "kanunun herkese eşit biçimde uygulanacağını" söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yakın geçmişteki siyasi cinayetlerin aydınlatılması çağrısıyla düzenlenen gösterilere polisin sert müdahalesi üzerine "hakların ve özgürlüklerin ihlaline yer olmadığını" ve "kanunun herkese eşit biçimde uygulanacağını" söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Said, Tunus Barosu, Tunus İnsan Hakları Derneği gibi sivil toplum kuruluşu örgütlerinin liderlerini, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, ülkenin yakın tarihindeki siyasi cinayetlerin aydınlatılması talebiyle çarşamba günü başkentte düzenlenen protestolar da gündeme geldi.

Polisin göstericilere sert müdahalesine değinen Said, "Tunus'ta halkın iradesinden çıkan dışında bir karar olmayacak. Tunus tüm Tunuslularındır. Tüm Tunus vatandaşlarının iş, hürriyet ve milli onur hakkı var." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı, "kanunun herkese eşit uygulanacağını" belirterek, "İnsan hakları, hakların ve özgürlüklerin ihlaline yer yok. Bunu asla kabul etmeyiz. Eğer ihlaller varsa bunda bakılacak yer hukuktur. Ancak, provokasyon yapmak isteyenler varsa, provoke olmayacağız, kanunla yanıt vereceğiz." diye konuştu.

Tunus'ta ne olmuştu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta, belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazı kesimler de süreci "anayasal bir darbe girişimi" diye nitelemişti.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "süresiz" uzatıldığını bildirmişti.

İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları, cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'İnsan hakları, hakların ve özgürlüklerin ihlaline yer yok' - Son Dakika


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